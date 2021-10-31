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لافروف و لودريان يبحثان الوضع في ليبيا ومالي وجنوب شرق أوكرانيا

07:15 ص الأحد 31 أكتوبر 2021
لافروف و لودريان يبحثان الوضع في ليبيا ومالي وجنوب شرق أوكرانيا

سيرجي لافروف

موسكو - (د ب أ):
قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان يوم السبت إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان بحثا الوضع في جنوب شرق أوكرانيا بالإضافة إلى ليبيا ومالي والاتفاق النووي الإيراني خلال اجتماعهما في روما.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها حول الاجتماع الذي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين في روما أنه "جرى مناقشة الوضع الحالي في جنوب شرق أوكرانيا، وما يتعلق بليبيا ومالي ، فضلاً عن الجهود الدولية لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران). كما تم التطرق إلى بعض المسائل الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وناقش الوزيران أيضا بالتفصيل الجدول الزمني للاتصالات المستقبلية. كما بحثا عددا من القضايا الثنائية، من بينها تطوير العلاقات الروسية الفرنسية في المجالات السياسية والاقتصادية والقضائية والثقافية.

سيرجي لافروف جان إيف لودريا روسيا ليبيا مالي

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