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خلال عام واحد.. تضاعف عدد الأسر الفقيرة في تركيا

12:45 ص الأحد 31 أكتوبر 2021
خلال عام واحد.. تضاعف عدد الأسر الفقيرة في تركيا

تعبيرية

وكالات

تضاعف عدد الأسر الفقيرة خلال عام 2020، بعد الارتفاع السريع في سعر صرف العملات الأجنبية وتفشي وباء كورونا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وكشف برنامج 2022 السنوي الذي أعلنته الرئاسة التركية أنه بين عامي 2019 و2020 ارتفع عدد الأسر الفقيرة المحتاجة إلى المساعدة في جميع أنحاء البلاد بمقدار 3 ملايين و347 ألف شخص.

ووفقًا لبيانات البرنامج، قفز عدد الأسر الفقيرة التي استفادت من المساعدة الاجتماعية من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية بين عامي 2019 و2020 من 3 ملايين و283 ألفا إلى 6 ملايين و630 ألفا.

وأضيف نحو 3 ملايين و347 ألف أسرة فقيرة جديدة إلى عدد الأسر الفقيرة التي تتلقى مساعدات الدولة خلال عام.

وانعكس معدل التضخم النقدي المرتفع في تركيا والذي يبلغ 19.58%، على نسب الحد الأدنى للفقر والجوع التي يعلنها شهريا اتحاد النقابات العمالية.

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