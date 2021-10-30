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مصر تدين التفجير الذي استهدف محيط مطار عدن باليمن

11:03 م السبت 30 أكتوبر 2021
مصر تدين التفجير الذي استهدف محيط مطار عدن باليمن

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (د ب أ)

أدانت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مُحيط مطار عدن الدولي جنوب اليمن، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان مساء اليوم السبت: "إذ تُعرب مصر عن خالص التعازي والمواساة لليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، وعن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت الوزارة في بيانها على تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب اليمن في نضاله لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة وفي سعيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وزارة الخارجية المصرية مصر تفجير مطار عدن باليمن

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