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رئيس وزراء اليمن يوجه بإجراء تحقيق عاجل بشأن انفجار عدن

10:46 م السبت 30 أكتوبر 2021
رئيس وزراء اليمن يوجه بإجراء تحقيق عاجل بشأن انفجار عدن

معين عبدالملك

صنعاء - (د ب أ)

وجه معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، اللجنة الأمنية بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات التفجير الذي وقع في محيط مطار عدن الدولي، جنوبي البلاد.

وقال عبدالملك، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "إنه تابع مع اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، ملابسات التفجير الإرهابي الذي حدث، بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي بمديرية خورمكسر، وما نجم عنه من ضحايا بينهم أطفال".

وشدد عبد الملك على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية "لتفويت الفرصة على كل من يستهدف أمن واستقرار عدن، مؤكداً أنه يتم متابعة ملابسات هذا التفجير، وإعلان النتائج في أقرب وقت".

وأكدت شرطة عدن، في بيان لها، أن الانفجار ناتج عن تفجير سيارة مفخخة "نوع هايلوكس" بالقرب من حاجز التفتيش الأول لدخول مطار عدن الدولي، ما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 30 مدنياً، واحتراق وتضرر عدد من سيارات ومنازل المواطنين في حي خورمكسر.

من جانبه، قال المجلس الانتقالي الجنوبي،المدعوم إمارتياً، إن من وصفها بـ"قوى الشر"، تواصل تنفيذ عمليات التفجير الإرهابية لاستهداف أمن واستقرار العاصمة عدن، وترويع سكانها".

وأضاف المجلس في بيان له "أن حرب المفخخات باتت السلاح الأخير للقوى الظلامية في مضمار محاولاتها لإسقاط عدن والجنوب، بعد أن فشلت غزواتهم العسكرية وحروب الخدمات في تحقيق تلك الأهداف، فضلاً عن مستهدفات أخرى من ضمنها إفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال، وإحباط استكمال تنفيذ اتفاق الرياض"، في إشارة إلى الحكومة الشرعية.

وتسيطر قوات المجلس الانتقالي المدعومة إمارتياً على مدينة عدن، التي تشهد اختلالات أمنية واسعة وتفجيرات أدت إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، بينهم جنود ومدنيون.

معين عبدالملك لحكومة اليمنية ليمن نفجار عدن

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