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مجلس التعاون الخليجي يدين تفجير سيارة مفخخة بمدخل مطار عدن اليمنى

10:32 م السبت 30 أكتوبر 2021
مجلس التعاون الخليجي يدين تفجير سيارة مفخخة بمدخل مطار عدن اليمنى

مجلس التعاون الخليجي

الرياض - (أ ش أ):

دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، العمل الإرهابي الجبان المتمثل بانفجار سيارة مفخخة بمدخل مطار عدن الدولي، تسبب في سقوط ضحايا.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - رفض دول المجلس هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب اليمن الشقيق، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

كما دعا الحجرف، الأطراف كافة لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، وتغليب مصلحة اليمن وشعبها الشقيق لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن.

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مجلس التعاون الخليجي تفجير سيارة مفخخة مطار عدن اليمنى اليمن الرياض

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