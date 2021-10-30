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مظاهرات في مالي تطالب بالانسحاب الكامل للقوات الفرنسية من البلاد

10:00 م السبت 30 أكتوبر 2021
مظاهرات في مالي تطالب بالانسحاب الكامل للقوات الفرنسية من البلاد

مظاهرات في مالي

باماكو - (ا ف ب)

تظاهر مئات الأشخاص في مالي مطالبين فرنسا بسحب قواتها التي تقاتل الجهاديين في منطقة الساحل.

ودعا المتظاهرون المجتمع الدولي إلى عدم التدخل في شؤون بلادهم. وتفيد تقارير بنية باماكو عقد اتفاق مع مجموعة "فاغنر" الروسية للمرتزقة التي يديرها رجل أعمال مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين لتدريب القوات المسلحة والمالية وضمان حماية القادة.

وتعتبر باريس الاتفاق المزمع عقده سيكون مناقضا لبقاء قوة "برخان الفرنسية التي تحارب الجهاديين في منطقة الساحل منذ ثماني سنوات.

وكانت فرنسا قد أعلنت في وقت سابق نيتها خفض أعداد قوة "برخان" في شمال مالي بالخصوص بنحو النصف بحلول سنة 2023.

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مظاهرات في مالي باماكو مالي القوات الفرنسية

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