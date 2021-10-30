رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع مسؤول أممي سبل دعم الانتخابات المقبلة

طرابلس - (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس المفوضية الليبية العليا للانتخابات، عماد السائح، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا مارك أندريه فرانش، سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المقبلة، إلى جانب مناقشة مستجدات العملية الانتخابية والتقدم العملياتي الذي أحرزته المفوضية لتنفيذ روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وجدد المسؤول الأممي - وفقا لوكالة الأنباء الليبية - دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، من خلال مشروع بيبول، والاتفاقيات التي أبرمها المشروع مع الدول المانحة، للرفع من مستوى جاهزية المفوضية، لتنظيم الانتخابات القادمة.