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رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع مسؤول أممي سبل دعم الانتخابات المقبلة

09:38 م السبت 30 أكتوبر 2021
رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع مسؤول أممي سبل دعم الانتخابات المقبلة

عماد السائح

طرابلس - (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس المفوضية الليبية العليا للانتخابات، عماد السائح، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا مارك أندريه فرانش، سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المقبلة، إلى جانب مناقشة مستجدات العملية الانتخابية والتقدم العملياتي الذي أحرزته المفوضية لتنفيذ روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وجدد المسؤول الأممي - وفقا لوكالة الأنباء الليبية - دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، من خلال مشروع بيبول، والاتفاقيات التي أبرمها المشروع مع الدول المانحة، للرفع من مستوى جاهزية المفوضية، لتنظيم الانتخابات القادمة.

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عماد السائح طرابلس ليبيا مفوضية الانتخابات الليبية

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