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ميركل تعرب عن قلقها الشديد بعد لقاء أمريكي أوروبي بشأن النووي الإيراني

09:02 م السبت 30 أكتوبر 2021
ميركل تعرب عن قلقها الشديد بعد لقاء أمريكي أوروبي بشأن النووي الإيراني

أنجيلا ميركل

روما - (د ب أ)

أعربت المستشارة أنجيلا ميركل عن قلقها بشأن توسيع البرنامج النووي الإيراني.

وقالت المستشارة المنتهية مدة ولايتها مساء اليوم السبت بعد مشاورات مشتركة على هامش قمة العشرين، أجرتها مع رؤساء كل من الولايات المتحدة، جو بايدن، وفرنسا، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في روما: "نحن بالطبع نعتمد على عودة إيران إلى طاولة المفاوضات".

وأضافت ميركل قائلة إن الوقت مع ذلك يمر، "والتخصيب مستمر في إيران، وهذا يقلقنا كثيرا"، وأوضحت أنه لهذا السبب حان الوقت "للحديث عما يمكن فعله لمنع إيران من التسلح بأسلحة نووية".

وفي بيان مشترك دعت ميركل بالإضافة إلى بايدن وماكرون وجونسون إيران إلى العودة إلى اتفاق فيينا النووي في أقرب وقت ممكن.

وتسعى إيران إلى استئناف المفاوضات النووية في فيينا في شهر نوفمبر المقبل.

وتوقفت المحادثات التي كانت جارية منذ أبريل الماضي لإعادة الاتفاق النووي الموقع في 2015 بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو الماضي والتغيير اللاحق للحكومة بعدها.

وتأتي هذه المحادثات على خلفية خروج الولايات المتحدة من الاتفاق من جانب واحد عام 2018 واعتمادها عقوبات جديدة ضد إيران وذلك في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

أنجيلا ميركل البرنامج النووي الإيراني قمة العشرين الولايات المتحدة

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