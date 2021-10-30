لجنة طبية سودانية: 3 قتلى وأكثر من 100 جريح خلال مظاهرات اليوم
الخرطوم - (بي بي سي)
نشرت صفحة لجنة أطباء السودان المركزية على موقع فيسبوك تقريرًا ميدانيًا عن عدد الإصابات اليوم الخاصة بمليونية 30 أكتوبر.
فقد وصل عدد الإصابات في مدينة أم درمان إلى 20 إصابة خمسة منها إصابات بالرصاص الحي. و20 جريحًا إصاباتهم متفرقة ما بين ضرب ودهس.
أما في مدينة بحري منطقة شرق النيل فوصل عدد الإصابات إلى 61 إصابة أغلبها اختناق بالغاز المسيل للدموع، وجريح بالرصاص الحي.
في ولاية القضارف 10 إصابات بالغاز المسيل لللدموع، وثلاثة أصيبوا بجروح ناتجة عن ضرب بالهراوات وصدم بعربة عسكرية.
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