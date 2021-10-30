نشطاء يصلون إلى جلاسكو مع للاحتجاج قبل قمة المناخ

جلاسكو - (د ب أ)

نظمت مجموعات من النشطاء مسيرات إلى جلاسكو في ظل تصاعد الاحتجاجات قبيل مؤتمر المناخ الدولي (كوب 26).

ويتجه الآلاف من النشطاء إلى أكبر مدينة في اسكتلندا اليوم السبت لإخطار زعماء العالم، الذين سيكونون حول طاولة المفاوضات، بمخاوفهم بشأن التغير المناخي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وبدأ بعض المتظاهرين في جعل أصواتهم مسموعة، بما في ذلك أعضاء حركة "أوشن ريبيليون" أو (تمرد المحيط) الذين قادوا مظاهرة "ديد ميربيبولز" أو (عرائس البحر الميتة)، حيث يرقد النشطاء داخل الشباك ومحاطين بالقمامة البلاستيكية بالقرب من نهر كلايد في جلاسكو للتوعية بفقدان الأحياء البحرية.

وانضم أعضاء جماعة "إكستينكشن ريبيليون" أو (تمرد ضد الانقراض) إلى فنانين ومجموعات أخرى قطعت آلاف الأميال في مسيرات إلى جلاسكو في موكب عبر وسط المدينة اليوم السبت.

ويقال إن الفعالية بمثابة "حفل افتتاح" لسلسلة من الأعمال السلمية المباشرة المخطط لها في جلاسكو، في أنحاء بريطانيا والعالم خلال المؤتمر الأممي للتغير المناخي.

وسيبدأ الموكب في الساعة الثانية مساء في (قوس ماكلينان) في منتزه جلاسكو جرين، حيث سوف تشكل مجموعة من أعضاء "إكستينكشن ريبيليون" بإسكتلندا حرس شرف للمشاركين في المسيرة.