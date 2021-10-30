لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر ثالث في احتجاجات أم درمان

وكالات:

أعلنت لجنة أطباء السودان، مقتل متظاهر ثالث اليوم، في أم درمان، خلال الاحتجاجات الرافضة للإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان.

وقال بيان للجنة أطباء السودان "ارتقاء روح شهيد ثالث لهذا اليوم، بمستشفى الأربعين بعد تعرضه لرصاص حي بالصدر من قبل مليشيات المجلس العسكري الانقلابي".

وأضاف البيان أن "العديد من الإصابات بمستشفى الأربعين ومستشفيات أخرى بالعاصمة والأقاليم سيتم حصرها ونشرها لاحقا".