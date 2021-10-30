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قطر تدعم موقف السعودية أمام لبنان: موقف قرداحي غير مسؤول

07:08 م السبت 30 أكتوبر 2021
قطر تدعم موقف السعودية أمام لبنان: موقف قرداحي غير مسؤول

جورج قرداحي

وكالات:

أعربت وزارة الخارجية القطرية، عن رفضها لموقف وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بعد تصريحاته التي وصف بها التحالف العربي بقيادة السعودية "عدوانا" على اليمن.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، اليوم السبت "يعلن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية عن استغرابه الشديد واستنكاره للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية".

واعتبر المكتب الإعلامي "موقف وزير الإعلام اللبناني الجديد موقفا غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حدّ سواء".

وأضاف أنه "كان حريّا به عدم الزج بلبنان الشقيق في أزمات خارجية وعليه، فإن وزارة الخارجية تدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء".

وكانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين، أعلنت طرد سفير لبنان لدى بلادها اعتراضا على تصريحات قرداحي، وتهريب المخدرات إلى الدول الخليجية من لبنان.

جورج قرداحي السعودية وزارة الخارجية القطرية التحالف العربي اليمن

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