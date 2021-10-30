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زلزال قوي يضرب جزيرة لا بالما الإسبانية

06:51 م السبت 30 أكتوبر 2021
زلزال قوي يضرب جزيرة لا بالما الإسبانية

زلزال

مدريد - (د ب أ)

تعرضت جزيرة لا بالما لأقوى زلزال منذ الثوران البركاني الذي وقع قبل نحو ستة أسابيع.

وذكرت قناة "آر تي في إي" التلفزيونية الحكومية نقلاً عن المعهد الجغرافي الوطني الإسبانى أن الهزات الأرضية التي وقعت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بلغت قوتها خمس درجات على مقياس ريختر وشعر بها السكان في جميع أنحاء لا بالما وفي ثلاث جزر أخرى جزئيا ضمن جزر الكناري هي تينيريفي ولا جوميرا وإل هييرو. ولم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة.

وتشهد لا بالما منذ الانفجار البركاني عشرات الهزات الأرضية يوميا. ويشير الخبراء إلى أن الهزات الأرضية لا تمثل خطرا كبيرا، نظرا لاستمرار حدوثها جميعا على أعماق تزيد كثيرا عن 30 كيلومترا.

ويشير الخبراء رغم ذلك إلى أن البركان الواقع في سلسلة جبال "كومبري بييخا" في جنوب الجزيرة الواقعة في المحيط الأطلسي سيظل نشطا لبعض الوقت.

ولا تعد هذه بالضرورة أخبارا سيئة لاقتصاد الجزيرة الإسبانية الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 85 ألف نسمة، لأن البركان أصبح نقطة جذب سياحي رئيسية في الوقت الحاضر

زلزال جزيرة لا بالما إسبانيا مدريد

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