Masrawy logo white

بايدن ومجموعة العشرين يعربون عن اقتناعهم بالامتثال للاتفاق النووي مع إيران

06:51 م السبت 30 أكتوبر 2021
بايدن ومجموعة العشرين يعربون عن اقتناعهم بالامتثال للاتفاق النووي مع إيران

جو بايدن

روما - (أ ش أ):

ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، قضية الاتفاق النووي الإيراني مع قادة مجموعة الدول العشرين ، خلال قمتهم المقامة حاليًا بالعاصمة الإيطالية /روما/.

وأعربت قادة مجموعة العشرين - خلال بيان مشترك أوردته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - عن اقتناعهم بأنه من الممكن التوصل إلى تطبيق وتفاهم يتعلق بالإمتثال الكامل للاتفاق، وأنه من الممكن استعادته على وجه السرعة.

وبثت الشبكة لقطة حيث يقف بايدن إلى جانب المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ليتم التقاط صورة رسمية لهم بعد ختام لقائهم بشأن القضية.

ويعد اللقاء أحد أهم اللقاءات المهمة التي جرت خلال فعاليات القمة اليوم /السبت/.

وكانت الولايات المتحدة قد خرجت - خلال عام 2018 - من الاتفاقية الدولية حول البرنامج النووي الإيراني، لتعيد فرض العقوبات الصارمة على إيران بما في ذلك على صادراتها النفطية التي تمثل عماد اقتصادها بهدف وقف تلك الصادرات تماما وخنق إيران.

هذا المحتوى من

جو بايدن مجموعة العشرين الاتفاق النووي الإيراني إيران

الخبر التالى:

زلزال قوي يضرب جزيرة لا بالما الإسبانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
923

إصابات اليوم

55

وفيات اليوم

443

متعافون اليوم

328209

إجمالي الإصابات

18483

إجمالي الوفيات

276801

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • حدث في 8 ساعات| أمطار تصل القاهرة خلال ساعات وبدء توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا