الشرطة السودانية تنفي استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين

وكالات:

أكدت وزارة الداخلية السودانية، أنها لم تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين، الذين خرجوا للاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بعزل الحكومة، وتعطيل العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

وقالت الداخلية السودانية، حسبما نقلت عنها فضائية العربية، اليوم السبت إنه "أصيب أحد أفرادنا بالرصاص".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت مقتل فردين برصاص القوات المسلحة، خلال تظاهرات اليوم في أم درمان.