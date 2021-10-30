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قمة العشرين: بايدن يلتقي قادة أوروبيون لبحث مصير المفاوضات النووية الإيرانية

05:46 م السبت 30 أكتوبر 2021
قمة العشرين: بايدن يلتقي قادة أوروبيون لبحث مصير المفاوضات النووية الإيرانية

جو بايدن

روما - (ا ف ب)

على هامش قمة قادة مجموعة العشرين، أكد موفد "فرانس 24" إلى روما وسيم الأحمر أن اجتماعًا يضم قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني سينعقد بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة منذ وصوله للبيت الأبيض.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من إعلان طهران استعدادها للعودة إلى مفاوضات فيينا بشأن برنامجها النووي.

ويسعى الأمريكيون إلى اتخاذ موقف غربي مشترك مفاده أن نافذة المفاوضات مع إيران لن تبقى مفتوحة للأبد.

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جو بايدن الرئيس الأمريكي قمة العشرين المفاوضات النووية الإيرانية

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