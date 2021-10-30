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بعد استدعائه.. السفير السعودي يغادر الأراضي اللبنانية

03:59 م السبت 30 أكتوبر 2021
بعد استدعائه.. السفير السعودي يغادر الأراضي اللبنانية

السفير السعودي في بيروت وليد بخاري

بيروت- (د ب أ):

أفادت قناة "ال بي سي" اللبنانية، السبت، بأن سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري غادر الأراضي اللبنانية صباحا.

وقال السفير بخاري ، تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: "تؤكد حكومة المملكة العربية السعودية حرصها الدائم على المواطنين اللبنانيين المقيمين الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة".

وكانت السعودية استدعت أمس سفيرها في لبنان للتشاور وطلبت مغادرة سفير لبنان لدى المملكة، كما قررت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة وذلك على خلفية تصريحات وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن.

وليد بخاري لبنان السعودية حكومة السعودية الأراضي اللبنانية

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