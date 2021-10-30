"سيلفي" مع الجيش الأبيض.. كيف اختلفت صورة قمة العشرين هذا العام؟

كتبت- رنا أسامة:

فيما جرت العادة على افتتاح قمم مجموعة العشرين السنوية بالتقاط القادة المشاركين "صورة عائلية"، انضم أطباء وممرضون ومسعفون في صورة قمة هذا العام، وسط تصفيق الساسة الحاضرين، في لفتة تقديرية تكريمًا لجهود الجيش الأبيض في معركة كوفيد 19 المستمرة منذ أكثر من عامين.

وافتُتحت قمة مجموعة العشرين في روما، السبت، حضوريًا لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، حيث اصطف العاملون على الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء جنبًا إلى جنب مع القادة لالتقاط اللقطة التذكارية بمركز المؤتمرات في لا نوفولا.

وظهر في الصورة بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية بمعاطف المختبرات البيضاء، فيما ارتدى آخرون الزي العاكس للمسعفين.

ووقف الرئيس الأمريكي جو بايدن لالتقاط صورة "سيلفي" مع الطاقم الطبي وقادة العالم الآخرين خلال الصورة الجماعية.

كما التقط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صورة "سيلفي" مع أحد أعضاء الطاقم الطبي.

وتحدثت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل مع طبيبين وقفت بينهما.

كانت إيطاليا الدولة المضيفة لقمة العشرين هذا العام، واحدة من أكثر الدول تضررًا من الوباء في أوروبا العام الماضي.

وتوفي أكثر من 4.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب كوفيد، بينهم أكثر من 745 ألف أمريكي. وتضغط إدارة بايدن من أجل تطعيم كل الأمريكيين، فيما تم تلقيح ما يزيد قليلاً عن 57 بالمائة من إجمالي سكان الولايات المتحدة حتى الآن.

وينعقد هذا اللقاء السنوي للدول العشرين الصناعية، عشية مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي (كوب26) الذي يبدأ الأحد في جلاسكو في اسكتلندا (بريطانيا).