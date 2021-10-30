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مقتل 3 أطفال بقصف حوثي في مدينة تعز اليمنية

02:39 م السبت 30 أكتوبر 2021
مقتل 3 أطفال بقصف حوثي في مدينة تعز اليمنية

الحوثيين

صنعاء- (د ب أ):

أفادت مصادر محلية يمنية، السبت، بمقتل ثلاثة أطفال في قصف شنه الحوثيون على مدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن "مسلحي الحوثيين قصفوا حي الكمب، شرقي تعز، بعدد من القذائف، وسقطت إحداها على منزل مواطن ، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال، وجرح أربعة آخرين".

وأكدت المصادر أن جميع الضحايا من أسرة واحدة.

ولم تصدر جماعة الحوثي اي تعليق حول هذا القصف.

سبق وأن سقط مئات المدنيين بين قتيل وجريح، إثر القصف المتبادل بين الحوثيين والقوات الحكومية في المدينة، التي تشهد اشتباكات متقطعة بين الجانبين.

وتسيطر القوات الحكومية على مدينة تعز، فيما يسيطر الحوثيون على أطرافها ويفرضون عليها حصاراً منذ أكثر من ست سنوات.

الحوثيون مدينة تعز اليمنية قصف حوثي اليمن

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