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مصدر سوري: إصابة جنديين في قصف إسرائيلي على ريف دمشق

01:42 م السبت 30 أكتوبر 2021
مصدر سوري: إصابة جنديين في قصف إسرائيلي على ريف دمشق

قصف إسرائيلي - ارشيفية

دمشق- (د ب أ):

أفاد مصدر عسكري سوري، السبت، بتصدي وسائط الدفاع الجوي السوري لـعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط بريف دمشق، والذي أدى إلى إصابة جنديين ووقوع أضرار مادية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم عن المصدر قوله إنه "حوالي الساعة الحادية عشرة و17 دقيقة من صباح اليوم أطلق العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ أرض -أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة، مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وبين المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفى وقت سابق، أشارت الوكالة إلى مقتل جندي من عناصر الجيش العربي السوري وجرح ثلاثة آخرين في 13 من الشهر الجاري جراء عدوان إسرائيلي جوي باتجاه منطقة تدمر بريف حمص الشرقي.

وكانت مصادر في المعارضة السورية قالت لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الصواريخ الإسرائيلية استهدفت اللواء 94 في منطقة الديماس شمال غرب العاصمة دمشق".

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها القصف الإسرائيلي خلال النهار منذ أكثر من عام .

وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ اندلاع الأزمة منتصف مارس 2011 .

قصف إسرائيلي ريف دمشق إصابة جنديين الدفاع الجوي السوري

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