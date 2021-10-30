بعد السعودية والبحرين.. الكويت تستدعي سفيرها لدى لبنان للتشاور

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، أنها طلبت من القائم بأعمال سفارة لبنان لديها بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، واستدعت سفيرها لدى بيروت للتشاور.

وأوضحت الوزارة، في بيان، السبت، أن الخطوة تأتي نظراً لإمعان لبنان واستمرارها في "التصريحات السلبية" وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد السعودية وباقي بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن "حكومة لبنان لم تتخذ الإجراءات الكفيلة لردع "عمليات التهريب المستمرة لآفة المخدرات" إلى الكويت وباقي دول مجلس التعاون.

كانت السعودية استدعت أمس الجمعة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة. وقررت وقف كافة الواردات اللبنانية للبلاد وذلك لأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

وأكدت حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة "الذين تعتبرهم جزءاً من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي".

كما طلبت وزارة الخارجية البحرينية، أمس الجمعة، من السفير اللبناني مغادرة أراضي المملكة خلال 48 ساعة. وأوضحت في بيان، أن قرار طلب مغادرة سفير لبنان لا يمس اللبنانيين المقيمين في البحرين.

كما شددت على أن القرار جاء على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين.