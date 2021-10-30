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أنباء عن قصف إسرائيلي على محيط دمشق

12:37 م السبت 30 أكتوبر 2021
أنباء عن قصف إسرائيلي على محيط دمشق

قصف إسرائيلي ارشيفية

دمشق - (د ب أ):

jصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ في مناطق شمال غرب العاصمة دمشق، السبت، بحسب سكان محليون.

وقال السكان في مناطق شمال غرب العاصمة دمشق لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن "أصوات انفجارات كثيرة سمعت في محيط منطقة الديماس حوالي 10 كم شمال غرب العاصمة ".

وأضاف السكان " سمع صوت طائرات في الأجواء ترافق مع أصوات قصف ومضادات أرضية ".

من جانبها، قالت مصادر في المعارضة السورية لـ(د.ب.أ) إن "الصواريخ الإسرائيلية استهدفت اللواء 94 في منطقة الديماس شمال غرب العاصمة دمشق".

وأقرت مصادر مقربة من القوات الحكومية "بتعرض مناطق في محيط العاصمة دمشق لقصف صاروخي من مناطق الجولان السوري".

وجرت العادة أن يتم القصف الاسرائيلي خلال ساعات النهار وهذه المرة الثانية التي يتم القصف خلال النهار منذ اكثر من عام .

وشنت إسرائيل مئات الغارات على سورية منذ اندلاع الازمة منتصف مارس 2011 .

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) قد أفادت في وقت سابق السبت بسماع أصوات انفجارات في محيط دمشق .

ولم يصدر بيان رسمي بشأن القصف حتى الآن.

قصف إسرائيلي دمشق الدفاعات الجوية السورية

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