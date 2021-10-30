الملك سلمان يشارك في قمة مجموعة العشرين عبر "الفيديو كونفرنس"

الرياض- (د ب أ):

أكدت مصادر سعودية أن الملك سلمان بن عبد العزيز سيشارك في قمة مجموعة العشرين اليوم السبت وغدًا الأحد عبر الفيديو كونفرنس.

وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن قمة قادة مجموعة العشرين في إيطاليا تركز على استكمال النجاحات وخارطة الطريق التي وضعتها السعودية لاستعادة النمو الاقتصادي والتعافي العالمي من خلال قيادتها العام الماضي وعملها مع مجموعة العشرين على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد-19" وتأثيراتها الواسعة على الاقتصاد العالمي.

وأوضح القصبي أن الظروف الحالية لجائحة "كوفيد-19" تتطلب الانتعاش الاقتصادي القوي والفعال من الحكومات وأن تجعل الخدمات والاستثمار والتجارة الرقمية عناصر أساسية في سياساتها المتجاوبة، حيث أظهرت الجائحة أن التجارة الرقمية ليست ضرورة فحسب بل هي مطلب حاسم للمشاركة الكاملة في التجارة والاقتصاد، خاصة للبلدان النامية والأقل نمواً.

يذكر أن دول مجموعة العشرين اتخذت خلال رئاسة السعودية العام الماضي إجراءات فورية لتقليل الاضطراب في التجارة وسلاسل التوريد العالمية واستعادة الثقة واستمرارية التجارة من خلال وضع إجراءات طويلة وقصيرة المدى لدعم الاستجابة والحد من الآثار السلبية لجائحة فايروس كورونا.

كما سيتم تبادل الآراء في مسائل استئناف الاقتصاد العالمي وضمان التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية الثابتة.كما ستركز القمة على تداعيات جائحة فيروس كورونا وتعزيز أنظمة الصحة وإجراء التحصين الشامل وبحث موضوع تغير المناخ وحماية البيئة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون"عشية المؤتمر الدولي حول المناخ "كوب26" الذي سينعقد في جلاسجو باسكتلندا .

واعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قمة مجموعة العشري عودة للتعددية بعد سنوات مظلمة من الانعزالية والعزلة المرتبطة بالأزمة الصحية.

ويغيب عن الحضور الشخصي للقمة إضافة إلى السعودية كل من قادة الصين واليابان والمكسيك وروسيا.. ويتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الصين شي جينبينج في القمة افتراضيا عبر الفيديو كونفرنس أيضا.​