Masrawy logo white

أمطار خفيفة على المناطق الشمالية من البحيرة.. والمحافظة ترفع الاستعدادات

06:46 ص السبت 30 أكتوبر 2021
أمطار خفيفة على المناطق الشمالية من البحيرة.. والمحافظة ترفع الاستعدادات

أمطار

البحيرة- أحمد نصرة:
شهدت المناطق الشمالية بمحافظة البحيرة ومدينتي "إدكو، ورشيد" الساحليتين، اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة بالتزامن مع توقعات بسقوط أمطار على عدد من محافظات الجمهورية.​

وأعلنت محافظة البحيرة رفع درجة الاستعداد، ، وراجعت الوحدات المحلية جاهزية المعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والأطقم العاملة عليها، وانتهت من تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

كما جرى تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب، وتنفيذ نماذج محاكاة وسيناريوهات للتعامل مع السيول والأمطار.

وكانت الهيئة حذرت من سقوط أمطار رعدية بداية من الغد على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تتفاوت شدتها.

سقوط أمطار البحيرة رفع درجة الاستعداد الوحدات المحلية

الخبر التالى:

واشنطن تفرض عقوبات على ستة أهداف إيرانية لعلاقتها بأنشطة الطائرات المسيرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
923

إصابات اليوم

55

وفيات اليوم

443

متعافون اليوم

328209

إجمالي الإصابات

18483

إجمالي الوفيات

276801

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا