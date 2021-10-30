أمطار خفيفة على المناطق الشمالية من البحيرة.. والمحافظة ترفع الاستعدادات

البحيرة- أحمد نصرة:

شهدت المناطق الشمالية بمحافظة البحيرة ومدينتي "إدكو، ورشيد" الساحليتين، اليوم السبت، سقوط أمطار خفيفة بالتزامن مع توقعات بسقوط أمطار على عدد من محافظات الجمهورية.​

وأعلنت محافظة البحيرة رفع درجة الاستعداد، ، وراجعت الوحدات المحلية جاهزية المعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والأطقم العاملة عليها، وانتهت من تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

كما جرى تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب، وتنفيذ نماذج محاكاة وسيناريوهات للتعامل مع السيول والأمطار.

وكانت الهيئة حذرت من سقوط أمطار رعدية بداية من الغد على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تتفاوت شدتها.