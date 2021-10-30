كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 2100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول- (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 2100 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي، وسط مخاوف من ارتفاع الإصابات بالفيروس في الوقت الذي اقتربت فيه البلاد من تخفيف إجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية.

وسجلت كوريا الجنوبية 2104 إصابات جديدة بكوفيد-19، من بينها 2089 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 362639، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2830 وفاة جديدة يوم الجمعة، بعد تسجيل 13 وفاة جديدة.