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الإمارات تعلن دعمها للسعودية في طلب تنظيم معرض إكسبو 2030

03:12 ص السبت 30 أكتوبر 2021
الإمارات تعلن دعمها للسعودية في طلب تنظيم معرض إكسبو 2030

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

دبي- (د ب أ):
أعلنت الإمارات دعمها للسعودية في طلبها تنظيم معرض إكسبو 2030.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة على موقع تويتر يوم الجمعة "تقدمت المملكة العربية السعودية، بطلب استضافة (إكسبو2030)، ونعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضاً أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال سبع سنوات من الإعداد لـ(إكسبو 2020) ستكون متاحة للأشقاء".

وأضاف آثار إكسبو ستمتد لسنوات، ونجاح المملكة نجاح لكل المنطقة، كل التوفيق لأخي محمد بن سلمان (ولي عهد السعودية) في هذا المشروع.​

الإمارات السعودية معرض إكسبو 2030 حاكم دبي

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