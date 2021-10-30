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الحريري: هناك سياسات خاطئة تقود لبنان لعزلة عربية

12:33 ص السبت 30 أكتوبر 2021
الحريري: هناك سياسات خاطئة تقود لبنان لعزلة عربية

سعد الحريري

بيروت - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري زعيم تيار المستقبل إن هناك سياسات خاطئة تقود لبنان لعزلة عربية، مشددا على أن عروبة لبنان هي بوابة الأمان، مستنكرا وصول العلاقات بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي إلى هذا الحد.

جاء ذلك في بيان له مساء اليوم عقب قرار المملكة العربية السعودية باستدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

واعتبر الحريري أن هناك سياسات خاطئة تقود لبنان إلى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه، معتبرا أن ثمن هذه العزلة سيتم دفعها من رصيد الشعب اللبناني المنكوب أساساً باقتصاده ومعيشته – على حد وصف الحريري.

وحمل الحريري حزب الله المسئولية عما آلت إليه الأمور، معتبرا أنه يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي – على حد قوله، ودعا الحريري في بيانه إلى ما وصفه برفع يد إيران عن لبنان لتكون دولة ذات سيادة وكرامة وطنية.

هذا المحتوى من

Asha
سعد الحريري بيروت لبنان السعودية

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