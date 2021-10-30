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فوز مصبح الكحيلي برئاسة نادي بنها الرياضي

12:16 ص السبت 30 أكتوبر 2021
فوز مصبح الكحيلي برئاسة نادي بنها الرياضي

انتخابات - ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي بنها الرياضي، بمحافظة القليوبية، نتائج الانتخابات التي جرت تحت إشراف قضائي.

وأكدت النتائج فوز الدكتور مصبح الكحيلي بمنصب رئيس النادي، وصلاح المهدي نائب الرئيس، ومحمد رفعت أمين صندوق.

وفاز بعضوية مجلس الإدارة كل من حمادة ضوة، وابتسام منصور، وحامد الشيمي، وعمرو وردة، والسيد عز العرب، ورضوي الشافعي، وأحمد سعد زغلول.

وكان قد شهد النادي استعدادات كبيرة للانتخابات واستقبال الأعضاء وتشكيل اللجان الانتخابية، واللجنة الإدارية المعاونة من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

نادي بنها الرياضي انتخابات نادي بنها الرياضي القليوبية مصبح الكحيلي

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