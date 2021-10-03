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مصرع رسام الكاريكاتير السويدي صاحب الرسوم المسيئة للرسول في حادث مروع

11:58 م الأحد 03 أكتوبر 2021
مصرع رسام الكاريكاتير السويدي صاحب الرسوم المسيئة للرسول في حادث مروع

الكاريكاتير السويدي لارس فيلكس

كتب ـ محمد صفوت:

توفي رسام الكاريكاتير السويدي لارس فيلكس عن عمر ناهز 75 عامًا، إثر حادث مروري رفقة ضابطين حراسة يقومان بحراسته الشخصية منذ 2007، بعد نشره لرسوم مسيئة للرسول محمد، حسبما ذكرت "ديلي ميل".

فتح المدعي العام في السويد تحقيقًا في الحادث الذي وقع اليوم، بعد اصطدام سيارتهم بشاحنة في أحد طرق السويد، واشتعلت النيران فى السيارتين ونقل سائق الشاحنة إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة.

وكان الرسام السويدي تعرض لمحاولتي اغتيال في السابق بعد نشره الرسوم المسيئة.

وقال رئيس الشرطة الوطنية أندرس ثورنبرج: "ببالغ الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة زميلنا ورجل الأمن لدينا بعد ظهر اليوم".

صاحب الرسوم المسيئة للرسول الكاريكاتير السويدي حادث مروع

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