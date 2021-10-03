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مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تحرز تقدمًا في مواجهة كورونا

09:16 م الأحد 03 أكتوبر 2021
مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة تحرز تقدمًا في مواجهة كورونا

أنتوني فاوتشي

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي في شؤون الصحة أنتوني فاوتشي، أن الولايات المتحدة تحرز تقدما في مواجه فيروس كورونا .

وأضاف فاوتشي، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، أن هذا التقدم يظهر من خلال تراجع معدل الإصابات اليومي، ومعدل الإدخال إلى المستشفيات بشكل ملحوظ للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر.

وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي في شؤون الصحة، إن الاستمرار في خفض الإصابات مرهون بالاستمرار في التلقيح ضد فيروس كورونا، وحذر من إمكانية عودة الإصابات للارتفاع مرة أخرى، لافتا إلى حدوث حالة من الزيادات المفاجئة التي ترتفع ثم تنخفض خلال ما يقرب من 20 شهرا.

وأعرب فاوتشي عن تأييده لفرض إلزامية اللقاح على طلاب المدارس المؤهلين للحصول عليه، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود نتائج أولية إيجابية للتجارب على عقار شركة "ميرك " المضاد لكورونا، لكنه أكد أن العقار لن يكون بديلا عن اللقاح.

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