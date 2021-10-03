الأمم المتحدة: نصف مليون شخص تضرروا جراء الفيضانات في جنوب السودان

نيويورك - (بي بي سي)

قالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 500 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات التي تضرب دولة جنوب السودان.

وبحسب المنظمة الأممية فإن نصف أقاليم البلاد غمرتها المياه نتيجة تسبب الأمطار في فيضان الأنهار.

وقال الرئيس سيلفا كير إن المنزل الذي يملكه في قريته قد غمرته المياه وإن على شعب جنوب السودان الاتحاد لمواجهة الأزمة الإنسانية عوضا عن الاقتتال.

وتقول الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف نزحوا من منازلهم نتيجة الفيضانات التي أتت على الماشية والمحاصيل الزراعية.