Masrawy logo white

الأمم المتحدة: نصف مليون شخص تضرروا جراء الفيضانات في جنوب السودان

07:58 م الأحد 03 أكتوبر 2021
الأمم المتحدة: نصف مليون شخص تضرروا جراء الفيضانات في جنوب السودان

مقر الأمم المتحدة في نيويورك

نيويورك - (بي بي سي)

قالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 500 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات التي تضرب دولة جنوب السودان.

وبحسب المنظمة الأممية فإن نصف أقاليم البلاد غمرتها المياه نتيجة تسبب الأمطار في فيضان الأنهار.

وقال الرئيس سيلفا كير إن المنزل الذي يملكه في قريته قد غمرته المياه وإن على شعب جنوب السودان الاتحاد لمواجهة الأزمة الإنسانية عوضا عن الاقتتال.

وتقول الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف نزحوا من منازلهم نتيجة الفيضانات التي أتت على الماشية والمحاصيل الزراعية.

هذا المحتوى من

BBC
الأمم المتحدة الفيضانات جنوب السودان سيلفا كير

الخبر التالى:

بعد اغتصاب فتاة وحرقها.. جونسون يدعو نساء بريطانيا للثقة في الشرطة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
761

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

544

متعافون اليوم

306030

إجمالي الإصابات

17399

إجمالي الوفيات

258252

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا