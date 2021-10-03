حصيلة إصابات كورونا في دول آسيا بين الارتفاع والتباطؤ مع استمرار تصدر الهند وروسيا

روسيا - (أ ش أ)

استمرت معظم دول آسيا في تسجيل عدد إصابات كبير بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع عدم وجود أي إشارة على تباطؤ تفشي العدوى، وجاءت في المقدمة الهند وروسيا والفلبين وتايلاند وإيران، حيث استمرت جميعها في تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة يومية.

ففي الهند، سجلت وزارة الصحة 22 ألفا و842 إصابة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 33 مليونا و813 ألفا و903 أشخاص، كما سجلت 244 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 448 ألفا و817 شخصا.

وفي روسيا، سجلت السلطات 25 ألفا و769 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 7 ملايين و586 ألفا و536 إصابة، كما تم تسجيل 890 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 209 آلاف و918 شخصا.

وسجلت تايلاند 10 آلاف و828 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى مليون و637 ألفا و432 إصابة، بالإضافة إلى 77 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 16 ألفا و920 حالة وفاة.. كما سجلت الفلبين إصابات يومية مرتفعة، حيث أعلنت 13 ألفا و273 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى مليونين و593 ألفا و399 إصابة، وكذلك الحال في الوفيات حيث ارتفعت الحصيلة بمقدار 112 وفاة لتصل إلى 38 ألفا و768 حالة وفاة.

أما في فيتنام، فسجلت وزارة الصحة 5367 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و114 حالة وفاة ناجمة عنه، وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات منذ أبريل الماضي إلى 803 آلاف و994 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 19 ألفا و715 حالة وفاة.

وفي المقابل، شهدت بعض الدول تباطؤا طفيفا في الحصيلة اليومية لضحايا فيروس كورونا، حيث سجلت باكستان 1656 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و249 ألفا و858 حالة، بينما تم تسجيل 35 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 27 ألفا و866 حالة.. وفي نيبال تم تسجيل 574 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليبلغ إجمالي الإصابات 797 ألفا و192 إصابة، والوفيات 11 ألفا و164 حالة وفاة.

وكذلك الوضع في بنجلاديش، التي شهدت انخفاضا ملحوظا في الحصيلة اليومية للإصابات، حيث سجلت 617 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي مليونا و557 ألفا و964 إصابة، فيما ارتفعت حالات الوفاة بمقدار 18 حالة وفاة تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي 27 ألفا و573 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، أفادت فرقة العمل المعنية بأزمة (كوفيد-19) بتسجيل 1142 إصابة جديدة و58 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و44 ألفا و235 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 142 ألفا و173 حالة وفاة.

وفي منغوليا، سجلت وزارة الصحة ارتفاعا كبيرا في الوفيات بـ19 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 1333 حالة وفاة، بينما تم تسجيل 1811 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 310 ألفا و875 إصابة.

واستمرت إصابات كورونا في الارتفاع بكوريا الجنوبية، حيث سجلت 2085 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 318 ألفا و105 إصابات، فيما سجلت 3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ الإجمالي 2507 حالات وفاة.. بينما في اليابان، مازالت الوفيات تشهد ارتفاعا حيث سجلت 33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 17 ألفا و716 حالة وفاة، و1246 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي مليونا و704 آلاف و83 إصابة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 712 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 485 ألفا و987 إصابة، فيما استمرت الوفيات في الارتفاع سريعا بتسجيل 14 حالة وفاة ليبلغ الإجمالي 6573 وفاة.

ولليوم الثاني على التوالي في سنغافورة تتراجع الحصيلة اليومية للإصابات، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2057 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 103 آلاف و843 إصابة، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ما يرفع الإجمالي إلى 113 حالة وفاة.