البرهان: اتفاق جوبا شكل منعطفا تاريخيا في طريق السودان نحو السلام

الخرطوم - أ ش أ

هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الشعب السوداني بحلول الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدا أن الاتفاقية شكلت منعطفا تاريخيا في طريق السودان نحو السلام المستدام والديمقراطية والعدالة والتنمية.

وأكد البرهان - في بيان اليوم /الأحد/ بهذه المناسبة - الالتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق مع شركاء السلام الموقعين على الاتفاقية، لافتا إلى أن الموقعين على الاتفاقية شاركوا فعلا في توسعة قاعدة المشاركة السياسية بالسودان بالانضمام إلى مؤسسات الحكم الانتقالي.

وأضاف أن اتفاقية السلام ثمرة من ثمار ثورة ديسمبر، كما أكد العزم على تحقيق تطلعات الشعب السوداني فى العيش الكريم وصيانة وحدته، وذلك بالحفاظ على ما تم التوافق عليه في الوثيقة الدستورية من شراكة ترعى وتحمي الانتقال حتى الوصول لغاياته المنشودة بتنظيم انتخابات حرة نزيهة، تكون تعبيرا صادقا عن إرادة الشعب وتطلعاته.

وشدد على الالتزام التام بتنفيذ بنود اتفاق سلام جوبا مع الشركاء الموقعين عليه، داعيا عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال، وعبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان إلى ضرورة انضمامهما لعملية السلام الشامل، الذي لا يستثني أي مكون من مكونات الشعب السوداني.

وطالب البرهان الموقعين على الاتفاق ببذل المزيد من الجُهد والعمل الدؤوب لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاقية، خاصة بند الترتيبات الأمنية وتعويض التأخير الذي حدث، داعيا أصدقاء السودان إلى الوقوف بجانبه حتى يتحقق الاستقرار والسلام والنماء في كل ربوع السودان.