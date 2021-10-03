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موزمبيق تترأس مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي خلال أكتوبر

05:49 م الأحد 03 أكتوبر 2021
موزمبيق تترأس مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي خلال أكتوبر

الاتحاد الأفريقي

أديس أبابا - أ ش أ

أعلن الاتحاد الأفريقي تولي جمهورية موزمبيق، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لشهر أكتوبر من خلال ممثلها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، السفير ألفريدو نوفونجا.

وأوضح بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي أن جهود موزمبيق سوف تركز على إدارة الكوارث في أفريقيا والتوصل لحلول دائمة لمواجهة التحديات التي تفرضها الكوارث على القارة.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن ينظر مجلس السلم والأمن الأفريقي في تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول الجهود القارية لمكافحة الإرهاب في أفريقيا مع الأخذ في الاعتبار انتشار الإرهاب في القارة، فيما يوفر مجلس السلم والأمن فرصة للأعضاء لوضع استراتيجية لتعزيز الجهود القارية في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال أذرع مؤسسات "المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب"، وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي، ولجنة خدمات الاستخبارات والأمن في أفريقيا ، كمؤسسات الاتحاد الأفريقي العاملة في هذا المجال، التي ستقود وضع تدابير سياسة الاتحاد الأفريقي.

وبحث سفير موزمبيق ألفريدو نوفونجا مع السفيرة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي جيسي لابين، إدارة الكوارث وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

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الاتحاد الأفريقي مجلس السلم والأمن موزمبيق

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