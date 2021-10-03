Masrawy logo white

"تويتر" يعلّق حساب متحدث حركة طالبان

05:44 م الأحد 03 أكتوبر 2021
"تويتر" يعلّق حساب متحدث حركة طالبان

حركة طالبان

(وكالات):

علق موقع "تويتر"، اليوم الأحد، حساب المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد.

وظهرت على حساب مجاهد رسالة تفيد بأن "الصفحة مقيدة بشكل مؤقت"، دون تقديم المزيد من التفاصيل، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجاهد عبر حسابه عن "انفجار قنبلة قرب مدخل مسجد العيدجة في كابل، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين".

حركة طالبان تويتر ذبيح الله مجاهد انفجار قنبلة مسجد العيدجة كابل

الخبر التالى:

موزمبيق تترأس مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي خلال أكتوبر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
761

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

544

متعافون اليوم

306030

إجمالي الإصابات

17399

إجمالي الوفيات

258252

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا