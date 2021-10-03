​السيسي يتلقى رسالة خطية من نظيره الكونغولي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة خطية من نطيره الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي"، الذي تتولى بلده الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم، السفير جان ليون نجاندو، المبعوث الخاص لرئيس الكونغو والمندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الاتحاد الأفريقي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وتشيباسو مفوادي القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السفير الكونغولي نقل رسالة إلى الرئيس السيسي من الرئيس الكونغولي "فيليكس تشيسيكيدي"، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التي تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، استنادًا إلى الخبرة المصرية العريضة في إطار العمل متعدد الأطراف على مستوى القارة الأفريقية، فضلاً عن الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.

وطلب الرئيس السيسي من جهته، نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الكونغولي "تشيسيكيدي"، مشيداً بالجهود الدؤوبة للكونغو الديمقراطية في إطار رئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، مؤكدًا استمرار مصر في مساندة الجانب الكونغولي للاضطلاع بالمسؤولية المهمة لقيادة العمل الأفريقي المشترك خلال العام الحالي، وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، امتداداً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المشترك داخل القارة الأفريقية.

وشهد اللقاء التباحث حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة القارية والتي تمثل أولوية على أجندة الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الحالية.

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