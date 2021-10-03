مباحثات سعودية فرنسية حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

الرياض (د ب أ):

استعراض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ، اليوم الأحد، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان ،الذي يزور المملكة حاليا، أوجه العلاقات بين الرياض وباريس وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وقال بيان رسمي اليوم الأحد إن الجانبين السعودي الفرنسي استعرضا خلال اللقاء "أوجه العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، وزير الخارجية الفرنسي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على الصعد كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.