Masrawy logo white

مباحثات سعودية فرنسية حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

05:40 م الأحد 03 أكتوبر 2021
مباحثات سعودية فرنسية حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض (د ب أ):

استعراض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ، اليوم الأحد، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان ،الذي يزور المملكة حاليا، أوجه العلاقات بين الرياض وباريس وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وقال بيان رسمي اليوم الأحد إن الجانبين السعودي الفرنسي استعرضا خلال اللقاء "أوجه العلاقات السعودية الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، وزير الخارجية الفرنسي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على الصعد كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فيصل بن فرحان فرنسا السعودية الرياض جان إيف لودريان

الخبر التالى:

الجزائر تغلق المجال الجوي أمام طائرتين للجيش الفرنسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
761

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

544

متعافون اليوم

306030

إجمالي الإصابات

17399

إجمالي الوفيات

258252

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا