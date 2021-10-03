وزيرة الخارجية الليبية: مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت من ليبيا

الكويت- (د ب أ):

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن بلادها ما زالت تعمل على إخراج جميع المرتزقة من ليبيا وذلك وفق جدول زمني محدد.

وأضافت المنقوش ، خلال مؤتمر صحفي في الكويت مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر الصباح، أن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت من ليبيا وهي"بداية بسيطة جدا".

وأشادت المنقوش بالدور الإقليمي الذي تلعبه الكويت في أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة تطابق الرؤية بين الجانبين في حل أزمات المنطقة.