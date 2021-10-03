الإعصار شاهين: السلطات العُمانية تؤجل الرحلات من وإلى مسقط

مسقط- (بي بي سي):

أعلنت السلطات العُمانية تأجيل الرحلات من وإلى العاصمة مسقط بسبب العاصفة المدارية شاهين.

وغطت المياه العديد من شوارع عاصمة السلطنة بسبب الأمطار الناتجة عن العاصفة المدارية.

وكان الساحل الشمالي لسلطنة عمان قد شهد مساء أمس قيام مرور حافلات مزودة بمكبرات صوت لحث السكان على ترك منازلهم واللجوء إلى الملاجئ التي وفرتها الحكومة.