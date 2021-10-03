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العراق يحتفل بالعيد الوطني الـ89 لاستقلال البلاد

12:56 م الأحد 03 أكتوبر 2021
العراق يحتفل بالعيد الوطني الـ89 لاستقلال البلاد

العراق

بغداد- (د ب أ):

يحتفل العراق، الأحد، بالعيد الوطني الـ 89 لاستقلال البلاد ونيلها السيادة وانتهاء الانتداب البريطاني عام 1932 والدخول في عصبة الأمم المتحدة .

وأعلنت الحكومة العراقية تعطيل الدوام الرسمي اليوم بهذه المناسبة.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر استذكارا لهذه المناسبة "سعياً إلى تكريس الهوية الوطنية الجامعة، قدّمنا مشروعاً لاعتبار يوم 3 أكتوبر عيداً وطنياً، وهو يوم استقلال العراق وانضمامه كمؤسس إلى عصبة الأمم" .

‏وذكر أن "عمق وأصالة شعبنا هو المعنى الذي سيعبّر عنه العراقيون من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات ، واختيار من يؤمن بالهوية الوطنية العراقية".

ويتزامن الاحتفال بالعيد الوطني العراقي بالاستعداد لإجراء الدورة الخامسة للانتخابات البرلمانية في العهد الجديد الذي بدأ بعد الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003.

العراق العيد الوطني انتهاء الانتداب البريطاني الأمم المتحدة

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