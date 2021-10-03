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الأمن التونسي يوقف إعلاميًا شبه الرئيس قيس سعيد بـ"هتلر"

12:33 م الأحد 03 أكتوبر 2021
الأمن التونسي يوقف إعلاميًا شبه الرئيس قيس سعيد بـ"هتلر"

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس- (د ب أ):

أوقفت الشرطة التونسية إعلاميا ونائبا معارضا للرئيس قيس سعيد اليوم الأحد بتهمة التآمر على أمن الدولة، بعد توجيه شتائم مبطنة للرئيس قيس سعيد في برنامج تلفزيوني.

وأفاد المحامي والنائب السابق في البرلمان سمير بن عمر بأن الإعلامي عامر عياد الذي يعمل مقدما لبرنامج تلفزيوني في "قناة الزيتونة" أوقف بأمر من القضاء العسكري.

وأوضح بن عمر ، في تدوينة عبر "فيسبوك"، أن سبب الإيقاف ما جاء في برنامجه "حصاد 24".

وتعرف القناة القريبة من الإسلام السياسي بانتقاداتها للتدابير الاستثنائية وتجميد الرئيس للبرلمان وتعليقه معظم مواد الدستور ومن ثم توليه أغلب السلطات تمهيدا لإصلاحات سياسية لنظام الحكم والقانون الانتخابي.

وقال مقدم البرنامج عياد موجها كلامه للرئيس في برنامجه :"ليس لك سوى نهايات ثلاث، نهاية أخيك هتلر الذي اختار الانتحار على العار أو نهاية مشرفة تستقيل فيها احترما وإنقاذا لدولتك أو سترى قريبا عاصفة لا تبقي ولا تذر تجتاح قصرك ولك الاختيار".

واستشهد عياد بعد ذلك بأبيات من قصيدة للشاعر العراقي أحمد مطر يصف فيها الحاكم المستبد بـ"ابن الزنا".

وأوقفت الشرطة أيضا النائب المجمد عبد اللطيف العلوي عن "ائتلاف الكرامة" المحسوب على اليمين الديني أحد أشد منتقدي الرئيس سعيد.

وتعهد الرئيس سعيد بأنه سيحافظ على الحقوق والحريات الواردة في الدستور لكن منظمات حقوقية ومن بينها نقابة الصحفيين وجهت انتقادات بسبب التضييقات التي طالت عمل الصحفيين.

قيس سعيد تونس هتلر الأمن التونسي

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