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طالبان تفصل بين الطلاب والطالبات عند استئناف الدراسة الجامعية

11:16 ص الأحد 03 أكتوبر 2021
طالبان تفصل بين الطلاب والطالبات عند استئناف الدراسة الجامعية

حركة طالبان

كابول- (د ب أ):

قال مسؤول في وزارة التعليم العالي الأفغانية إنه سوف يتم الفصل بين الطلاب والطالبات عند استئناف الدراسة الجامعية في 9 أكتوبر الجاري، بعد أن نفت طالبان وجامعة كابول تقارير حول منع الطالبات مؤقتا من الذهاب للجامعة.

وقال مساعد وزير التعليم العالي في أفغانستان، محمد إدريس، عبر الهاتف من كابول أمس السبت: "سوف يستأنفن تعليمهن في فصول منفصلة كما هو مخطط".

ومع ذلك، قال نائب المتحدث باسم طالبان، بلال كريمي، إنه لن يُسمح للطالبات بالحضور في الجامعة إلا بعد تهيئة "بيئة إسلامية خالصة"، دون تحديد معايير ذلك أو متى يمكن أن يحدث.

وجاءت التعليقات لتردد نفس محتوى تغريدة نُشرت الأسبوع الماضي على حساب يُفترض أنه لرئيس جامعة كابول الجديد محمد أشرف غيرات، والذي قالت المؤسسة التعليمية وكريمي إنه حساب مزيف.

وقال كريمي عبر الهاتف أمس السبت: "ليس هناك منع للنساء من التعليم، وسوف يُسمح لهن بالذهاب إلى الجامعات بمجرد أن نوفر بيئة إسلامية خالصة، والتي ينبغي أن يواصلن في ظلها تعليمهن".

حركة طالبان استئناف الدراسة الجامعية وزارة التعليم العالي الأفغانية كابول أفغانستان

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