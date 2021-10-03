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بعد إعلانه اعتزال السياسة رئيس الفلبين: ابنتي سترشح نفسها للرئاسة

11:08 ص الأحد 03 أكتوبر 2021
بعد إعلانه اعتزال السياسة رئيس الفلبين: ابنتي سترشح نفسها للرئاسة

رودريجو دوتيرتي

وكالات:

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أن ابنته، سارة، ستخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، فيما سيكون مساعده الذي رشّح نفسه لمنصب الرئيس نائبها.

وعندما سُئل في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي- سي بي إن" الفلبينية "إذن من الواضح أن (المرشح) سيكون سارة-جو"، أجاب: "ستكون سارة-جو".

وبسؤاله عن الموعد الذي ستقدم فيه ابنته ترشيحها، قال دوتيرتي "أنا فعلا لا أعرف. ليس لدي أي فكرة على الإطلاق".

وتشغل ابنة الرئيس الفلبيني حاليا منصب رئيس بلدية دافاو، ثالث أكبر مدن الفلبين. وتقدمت يوم السبت للترشح لمنصب رئيس البلدية مرة أخرى.

وأمس السبت، أعلن دوتيرتي اعتزامه الانسحاب من الحياة السياسية وعدم ترشحه لمنصب نائب الرئيس في عام 2022.

ويأتي انسحاب دوتيرتي المفاجئ في المكان الذي كان يتوقع أن يسجّل فيه ترشحه، لكنه في الوقت ذاته، لم يحدد متى سيترك السياسة.

وفجر دوتيرتي خبر انسحابه من الحياة السياسية لكنه لم يكشف عن هوية خلفه المحتمل، فيما يتوقع الكثيرون أن تكون ابنته ساره التي تصدرت استطلاعات الرأي الأخيرة هي رئيس البلاد القادم.

رودريجو دوتيرتي الرئيس الفلبيني الفلبين انتخابات الرئاسة

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