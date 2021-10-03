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ترامب يطالب القضاء برفع الحظر عن حسابه على تويتر

06:49 ص الأحد 03 أكتوبر 2021
ترامب يطالب القضاء برفع الحظر عن حسابه على تويتر

دونالد ترامب

واشنطن - أ ش أ:

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القضاء برفع الحظر المفروض على حسابه على منصة التدوينات القصيرة (تويتر).

وقدم محامو ترامب - حسب صحيفة (ذا هيل) الأمريكية اليوم الأحد - الطلب إلى قاض فيدرالي بولاية فلوريدا لإصدار أمر قضائي ضد شركة تويتر ورئيسها التنفيذي جاك دورسي باعتبارها أجبرت من جانب أعضاء بالكونجرس من المعارضين لترامب على حظر حسابه.

يذكر أن ترامب كان يستخدم منصة تويتر بصورة كبيرة خلال فترة حكمه التي استمرت أربع سنوات وحملته لإعادة انتخابه في العام الماضي والتي باءت بخروجه من البيت الأبيض مهزوما أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

وقد حظرت تويتر حساب الرئيس الأمريكي السابق بسبب ما نسب إليه من وقوفه خلف أعمال الشغب التي شهدها محيط الكونجرس واقتحامه يوم 6 يناير اعتراضا على فوز بايدن بالرئاسة.

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دونالد ترامب تويتر حظر حساب

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