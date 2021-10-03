استراليا.. برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 يعلن عن جائزة كبرى قدرها مليون دولار

سيدني- (د ب أ):

أعلنت مبادرة أطلقها فاعلو الخير والشركات اليوم الأحد عن جائزة نقدية كبرى قيمتها مليون دولار أسترالي (724 ألف دولار أمريكي) للأشخاص الذين يحصلون على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن حملة "مليون دولار فاكس" تهدف إلى تعزيز معدلات التطعيم الوطنية لتصل إلى أعلى من نسبة 80 %، وهو هدف رئيسي لإعادة فتح البلاد بموجب خطة وطنية.