نيوزيلندا ستطالب الزائرين الأجانب بالتطعيم الكامل قبل الوصول إلى البلاد

ولنجتون - (د ب أ):

أعلن وزير الاستجابة لـ "كوفيد-19" في نيوزيلندا كريس هيبكنز اليوم الأحد أن حكومة بلاده ستطالب جميع غير المواطنين بالتطعيم الكامل قبل وصولهم إلى البلاد.

وقال هيبكنز في بيان إنه سيبدأ العمل بإجراء المواطنين غير النيوزيلنديين اعتبارا من أول نوفمبر.

وتابع إن "التطعيم هو الإجراء الأكثر فاعلية ضد انتقال عدوى كوفيد-19 وضد خطر الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة".

وتم إغلاق حدود البلاد أمام الجميع باستثناء المواطنين والمقيمين، مع استثناءات قليلة، منذ مارس 2020.

وقال هيبكنز:"هذه خطوة مهمة في إستراتيجيتنا لإعادة ربط نيوزيلندا" بالعالم.

وأضاف "أنه حتى حالة إصابة واحدة تشكل خطراً. ومع ذلك، فإن معدلات التطعيم المرتفعة على نطاق واسع ستعني المزيد من الحريات، وتقليل القيود، والثقة التي تقدمها الحماية من الفيروس يوما بعد يوم".

وسيستمر العمل بإجراء خضوع أولئك الذين يدخلون نيوزيلندا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا كما سيظل العديد من المسافرين بحاجة إلى إثبات سلبية فحص كوفيد-19 خلال 72 ساعة من رحلتهم الأولى.

ولن يطبق هذا الشرط على مواطني نيوزيلندا واللاجئين والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا والذين لا يستطيعون التطعيم لأسباب طبية.