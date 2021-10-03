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35 إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ووفاة شخص واحد

02:35 ص الأحد 03 أكتوبر 2021
35 إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا ووفاة شخص واحد

أرشيفية

نواكشوط - أ ش أ:
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 1463 فحصا، وأنها سجلت تعافي 51 مصابا، ووفاة شخص واحد.
وقالت الوزارة في بيان لها إن اجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في موريتانيا بلغ 36 ألفا و 114 إصابة منذ اول ظهور للفيروس في البلاد العام الماضي ليصل اجمالي حالات الاصابة في البلاد في 36114 ووصل اجمالي حالات الشفاء الى 34771 ووصل اجمالي الوفيات الى 777 حالة وفاة.

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