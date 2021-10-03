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مظاهرة ضد إخلاء مستوطنة مقطورات سكنية في برلين

02:26 ص الأحد 03 أكتوبر 2021
مظاهرة ضد إخلاء مستوطنة مقطورات سكنية في برلين

أرشيفية

برلين - (د ب أ):
احتج مئات المتظاهرين في برلين على الإخلاء المزمع لمستوطنة مقطورات تستغل كمساكن بديلة أعدتها جماعات يسارية.

وكان من بين المشاركين كتلة كبيرة من اليساريين المستقلين يرتدون ملابس سوداء وأقنعة تخفي وجوههم.

وركض المتظاهرون من الموقع الكائن في حي كرويتسبيرج إلى حي فريدريشسهاين، وأشعلوا المفرقعات النارية منذ بداية المظاهرة.

ورافق المظاهرة التي حملت شعار "دافع عن ميدان العربات" تواجد كبير للشرطة.

ووفقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نزل أكثر من ألف شخص إلى الشوارع.

ومن المتوقع أن يتم إخلاء مستوطنة المقطورات في شارع كوبينكر شتراسه، في وسط برلين بحلول 15 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

وأكد السكان أنهم لن يقبلوا بإخلاء المستوطنة في ذلك التاريخ دون مقاومة.

ويعتبر المشروع الذي سمي باسم "كوبي" أحد المشاريع الرمزية للمشهد الراديكالي لليسار في برلين.

وكانت المحكمة الإقليمية في برلين أمرت بالإخلاء في يونيو الماضي.

وبحسب القرار يجب إخلاء قطعة الأرض المقامة عليها المستوطنة ومساحتها 2600 متر مربع وتوجد عليها مقطورات وكرفانات للسكنى.

وبحسب جمعية سكان برلين يعيش هناك حوالي 30 شخصا.

مستوطنة مقطورات برلين احتجاجات جماعات يسارية

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