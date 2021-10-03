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سلطات إثيوبيا تحتجز مسؤولاً بارزًا في حكومة تيجراي المؤقتة

12:19 ص الأحد 03 أكتوبر 2021
سلطات إثيوبيا تحتجز مسؤولاً بارزًا في حكومة تيجراي المؤقتة

الشرطة الإثيوبية

وكالات

احتجزت السلطات الإثيوبية السبت، أبرهة ديستل المسؤول البارز السابق في الحكومة المؤقتة في إقليم تيجراي، بعد مثوله أمام المحكمة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ومثل أبرهة أمام المحكمة في مزاعم بإذكاء الصراع بين مواطني تيجراي والحكومة الإثيوبية وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وفقًا لمحاميه.

ومددت المحكمة السبت احتجاز أبرهة لمدة 9 أيام أخرى، وهو أكبر مسؤول من الإدارة المؤقتة يتم اعتقاله.

وتولى أبرهة في الإدارة المؤقتة التي عينتها الحكومة الاتحادية في تيغراي منصب رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية.

وكان عضوا في حزب أرينا المعارض الذي قاوم جبهة تحرير شعب تيغراي وأمضى 3 سنوات في السجن أثناء حكم الجبهة.

الشرطة الإثيوبية إثيوبيا تيجراي حكومة تيجراي المؤقتة

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