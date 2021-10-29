أول قرار من لبنان ردا على تصاعد الأزمة مع السعودية

بيروت - (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب تشكيل خلية مهمتها الأساسية إدارة ورأب الصدع لتجاوز الخلاف الحالي مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وأكد أن الخلية جاءت بطلب من رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الموجود حاليا في زيارة عمل خارج البلاد، مشددا على التنسيق والتشاور مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء لتجاوز هذا الخلاف الذي وصفه بالمؤسف.

وعبر عن إيمانه بأن ما يحدث مشكلة وليست أزمة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ويمكن تخطيها وحلها بالحوار الأخوي الصادق ولمصلحة البلدان الصديقة.

وشدد على أن لبنان حريص أشد الحرص على إبقاء خطوط التواصل والتلاقي مفتوحة، مع المملكة العربية السعودية وأشقائه الخليجيين، ولديه إصرار على استعادة أطيب وأفضل العلاقات.